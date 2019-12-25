Немецкие компании планируют инвестировать в Россию

Предполагается, что объем инвестиций составит 840 млн евро.

Порядка 47% немецких компаний, которые работают в Россию, захотели инвестировать в страну в ближайшие год. Об этом сообщается в исследовании Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Объем инвестиций может составить 840 млн евро.

С учетом того, что в России действует в общей сложности 3971 немецкая компания, общий объем планируемых инвестиций может достигать нескольких миллиардов евро, — говорится в исследовании.

Инвесторы прежде всего намерены вложить деньги в проекты, реализуемые в Москве, Подмосковье и Петербурге. При этом более половины опрошенных немецких компаний считают, что во второй половине 2021 года в России улучшится экономическая ситуация.

Сообщается, что около 68% опрошенных компаний из Германии думают, что во втором полугодии российская экономика покажет позитивную динамику. Еще 21% ожидают стагнации, а 12% уверены, что изменения будут носить негативный или скорее негативный характер.

По данным немецкого Бундесбанка, в первом квартале этого года объем прямых инвестиций из Германии в Россию составил порядка 1,1 млрд евро.

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