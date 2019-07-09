В России за неделю выросли цены на бензин

Он подорожал на восемь копеек.

В России за неделю выросли средние цены на бензин на 8 копеек, до 48,17 рубля за литр. Такие данные приводит Росстат.

При этом стоимость бензина Аи-92 выросла на 6 копеек, до 45,4 рубля ща литр. Цена на Аи-95 поднялась до 49,11 рубля за литр. При этом стоимость бензина с октановым числом 98 возросла на 18 копеек, до 56,05 рубля за литр.

В Москве и Петербурге бензин в цене вырос на 0,2%. Всего был зафиксирован рост цен в 67 регионах.

Ранее мы писали, что Петербурге вошел в пятерку лидеров среди регионов по числу переведенных на удаленку сотрудников.

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