Петербург вошел в пятерку регионов по количеству сотрудников, переведенных на удаленку

Большинство граждан все еще работают из офиса.

Head Hunter выяснил, как ухудшение эпидемиологической обстановки повлияло на количество работающих людей на "удаленке". Данные исследования приводит "ТАСС".

Исследование проводилось в период с 18 по 28 июня 2021 года среди 1500 респондентов. Около половины из работающих участников опроса продолжают работать из офиса, из дома — 11%, в гибридном графике — 13%. При этом 11% работающих россиян при росте заболеваемости коронавирусом были переведены на дистанционную работу. Еще 9% стали работать в гибридном формате, в 4% ушли в отпуск.

Больше всего в разгар третьей волны пандемии на удаленку перевели сотрудников из Новосибирской области и Петербурга (по 9%), Москвы (8%), а также Свердловской области (6%). Чаще всего это сотрудники IT-сферы, интернета и телекома. На втором месте находятся начинающие карьеру специалисты и студенты.

В конце июня в Москве ввели дистанционный режим работы для 30% сотрудников предприятий.

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