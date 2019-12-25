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Петербург вошел в пятерку регионов по количеству сотрудников, переведенных на удаленку
Сегодня, 9:04
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Петербург вошел в пятерку регионов по количеству сотрудников, переведенных на удаленку

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Большинство граждан все еще работают из офиса.

Head Hunter выяснил, как ухудшение эпидемиологической обстановки повлияло на количество работающих людей на "удаленке". Данные исследования приводит "ТАСС".

Исследование проводилось в период с 18 по 28 июня 2021 года среди 1500 респондентов. Около половины из работающих участников опроса продолжают работать из офиса, из дома — 11%, в гибридном графике — 13%. При этом 11% работающих россиян при росте заболеваемости коронавирусом были переведены на дистанционную работу. Еще 9% стали работать в гибридном формате, в 4% ушли в отпуск. 

Больше всего в разгар третьей волны пандемии на удаленку перевели сотрудников из Новосибирской области и Петербурга (по 9%), Москвы (8%), а также Свердловской области (6%). Чаще всего это сотрудники IT-сферы, интернета и телекома. На втором месте находятся начинающие карьеру специалисты и студенты. 

В конце июня в Москве ввели дистанционный режим работы для 30% сотрудников предприятий. 

Фото: pixabay.com

Теги: исследование, работодатель, удалённая работа
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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