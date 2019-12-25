Новое требование заработает в столице с 28 июня.

В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников предприятий. Соответствующий указ подписан главой города Сергеем Собяниным. Со следующего понедельника (28 июня) работодатели будут обязаны перевести 30 процентов работников на удаленное выполнение обязанностей. Эта мера не коснется вакцинированных сотрудников, а также представителей оборонного комплекса, авиастроительной отрасли, "Роскосмоса", "Росатома" и других специализированных организаций.

Чиновники уточнили, что на удаленку не будут переходить работники, которым была сделана прививка однокомпонентной вакциной или получившие два компонента "Спутник V". При этом препараты для профилактики коронавируса должны быть зарегистрированы на территории РФ, а сведения о вакцинации пациентов содержаться в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

За нарушение требований по внедрению удаленного режима работы работодатели будут привлечены к административной ответственности.

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Фото: Piter.tv