Гидрометцентр России предупредил о сухих грозах

Необычное природное явление связано с аномальной жарой.

Гидрометцентр России предупредил жителей страны о сухих грозах. Информацией с журналистами телеканала "360" поделилась специалист Людмила Паршина. Синоптик заметила, что редкое явление можно будет наблюдать из-за того, что сейчас воздух в регионе из-за столкновения капель воды в облаках с разнозаряженными частицами пыли. Люди будут слышать раскаты грома, но при этом осадки не будут падать на землю.

Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли. Людмила Паршина, синоптик

Напомним, что в Москве и Московской области с начала текущей недели фиксируется жара. Власти объяснили об "оранжевом" уровне угрозы. В пятницу днем в столице ожидается температура воздуха до плюс 37 градусов по Цельсию. В некоторых частях Подмосковья могут пройти дожди. Аномальная температура продлится до 28 числа.

В Ленобласти 25 июня ожидается до +32 градусов.

Фото: Piter.tv