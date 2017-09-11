Приставы заставили предприятие из Петербурга выплатить все долги 60 сотрудникам

Компания из Петродворцового района задолжала 60 свои сотрудникам более двух миллионов рублей по зарплате. Оплатить все долги предприятие заставили судебные приставы.

Приставы Северной столицы смогли вернуть долги по заработным платам 60 сотрудникам предприятия в Петродворцовом районе. Организация задолжала своим работникам в общем более двух миллионов рублей.

ООО "Севзапканат" стало фигурантом исполнительных производств. Долги по зарплатам у всех сотрудников были разные: от 80 тысяч, до девяти тысяч. Приставы уведомили организацию о процессе, а также рассказали о возможных мерах принудительного исполнения. Компания не стала их дожидаться и выплатила все долги в короткие сроки.

Всего за семь месяцев 2017 года приставы взыскали с компаний 137 миллионов рублей в пользу горожан. Сотрудники УФССП обработали почти 2,5 тысячи исполнительных производств связанных с задержкой заработных плат.