Приставы заставили предприятие из Петербурга выплатить все долги 60 сотрудникам

Приставы Северной столицы смогли вернуть долги по заработным платам 60 сотрудникам предприятия в Петродворцовом районе. Организация задолжала своим работникам в общем более двух миллионов рублей.
ООО "Севзапканат" стало фигурантом исполнительных производств. Долги по зарплатам у всех сотрудников были разные: от 80 тысяч, до девяти тысяч. Приставы уведомили организацию о процессе, а также рассказали о возможных мерах принудительного исполнения. Компания не стала их дожидаться и выплатила все долги в короткие сроки.
Всего за семь месяцев 2017 года приставы взыскали с компаний 137 миллионов рублей в пользу горожан. Сотрудники УФССП обработали почти 2,5 тысячи исполнительных производств связанных с задержкой заработных плат.