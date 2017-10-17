Петербуржца вынудили оплатить долг по алиментам выросшим детям ради машины

Горожанину пришлось погасить свои долги по алиментам, хотя его дети уже перешагнули порог совершеннолетия. Приставы арестовали машину петербуржца, чтобы замотивировать его.

Судебные приставы Восточного отдела Приморского района смогли найти стимул для должника по алиментам. Дочь и сын 56-летнего петербуржца уже стали совершеннолетними, однако долги отца перед ними остались прежними. Но мобильная группа "Поток" нашла подход к закоренелому должнику. Служители закона собирались арестовать Toyota Camry должника.

Эта мера хорошо воздействовала на мужчину. В итоге он заплатил все свои долги. Кроме того. Заплатил сверху еще 31 тысячу рублей исполнительского сбора, так как просрочил выполнение своих обязательств.

В пресс-службе УФССП напоминают, что взыскание алиментов - длящееся исполнительное производство. У этого долга нет срока давности. Так что после совершеннолетия ребенка выплачивать накопленные долги придется в полном объеме. Потому что приставы работают до полного погашения.