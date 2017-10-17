Петербуржца вынудили оплатить долг по алиментам выросшим детям ради машины

Судебные приставы Восточного отдела Приморского района смогли найти стимул для должника по алиментам. Дочь и сын 56-летнего петербуржца уже стали совершеннолетними, однако долги отца перед ними остались прежними. Но мобильная группа "Поток" нашла подход к закоренелому должнику. Служители закона собирались арестовать Toyota Camry должника.
Эта мера хорошо воздействовала на мужчину. В итоге он заплатил все свои долги. Кроме того. Заплатил сверху еще 31 тысячу рублей исполнительского сбора, так как просрочил выполнение своих обязательств.
В пресс-службе УФССП напоминают, что взыскание алиментов - длящееся исполнительное производство. У этого долга нет срока давности. Так что после совершеннолетия ребенка выплачивать накопленные долги придется в полном объеме. Потому что приставы работают до полного погашения.