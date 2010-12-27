Центр эстетической медицины выплатил недовольной петербурженке 217 тысяч

Судебные приставы взыскали с центр эстетической медицины 217 тысяч рублей в пользу клиентки, оставшейся недовольной после их процедур.

Приставы Петроградского отдела помогли петербурженке получить выплату от центра эстетической медицины Royal Clinic. Клиентка осталась недовольна процедурами. Женщина через районный суд получила компенсацию в 217 тысяч рублей.

Royal Clinic предупредили, что они должны выплатить деньги недовольной клиентке, а также предупредили, что будет за неисполнение решения суда. Центр же проигнорировал требования. Но пристаы просто списали нужную сумму с расчетного счета компании. При этом им пришлось также оплатиьт исполнительский сбор за неисполнение судебного решения.

Для центра это уже не первый случай, когда клиентки требуют вернуть им деньги за оральный вред. Ранее пристав уже взыскали с компании 130 тысяч в пользу двух петербурженок.