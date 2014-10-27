Приставы Петербурга убедили строительную фирму оплатить долг в 23 млн, заблокировав их счет

Строительная компания выплатили долг по займу и процента от его пользования после ареста судебными приставами их счетов.

Судебные приставы занимались возвращением долга ЗАО «Строительно-Монтажное Управление № 303» в пользу ООО «Петроком». Строительная компания взяла займ у второй фирмы в размере 20 миллионов. СМУ обещала выплачивать проценты по сумме, но не выполнила свои обязательства.

Петроком обратился в суд. Тот постановил выплатить более 23 миллионов рублей задолженности. Кроме самого займа туда включили проценты за пользование займом и просрочку возврата.

Компании сообщили о необходимости погасить долги. Но строители не спешили расставаться с деньгами. Поэтому приставы арестовали счета компании и списали с них деньги в счет погашения части долга. Оставшуюся сумму организация выплатила сама, так как ей не хотелось работать с заблокированными счетами.