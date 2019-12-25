В Сестрорецке ликвидировали свалку на участке площадью 2 га

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По данным ведомства, на земельный участок общей площадью около 2 га в Сестрорецке осуществлялся несанкционированный завоз отходов грунта и строительного мусора.
Принят комплекс мер реагирования, в том числе направлено в суд исковое заявление об освобождении земельного участка от отходов. Судом требования надзорного ведомства удовлетворены.
Ранее сообщалось, что прокуратура проверила поликлинику Калининского района.
Фото: прокуратура Петербурга
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