В Сестрорецке ликвидировали свалку на участке площадью 2 га

Суд удовлетворил иск прокуратуры об уборке отходов.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, на земельный участок общей площадью около 2 га в Сестрорецке осуществлялся несанкционированный завоз отходов грунта и строительного мусора.

Принят комплекс мер реагирования, в том числе направлено в суд исковое заявление об освобождении земельного участка от отходов. Судом требования надзорного ведомства удовлетворены.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверила поликлинику Калининского района.

Фото: прокуратура Петербурга

