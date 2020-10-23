Приозерский район назван лучшим в сельском хозяйстве Ленобласти

Всего федеральные и региональные награды получили более 70 человек.

Аграрии Ленинградской области подвели итоги года и наградили лучших специалистов отрасли. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

Мы перевыполнили план по зерну, картофелю, овощам, производству мяса, молока, яиц. Всё это благодаря труду и мастерству аграриев и стабильной господдержке. <…>Благополучия вам, процветания и хорошего урожая. Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Звание лучшего сельскохозяйственного района присвоено в этом году Приозерскому району. Лучшим сельхозпредприятием региона стало хозяйство "Приневское" Всеволожского района. Лучшим руководителем сельхозпредприятия признан директор птицефабрики "Синявинская" Кировского Артур Холдоенко. Лучшим фермерским хозяйство признано КФХ Татьяны Кузьмич из Гатчинского района. Лучшей аграрной династией – семья фермеров Розымбаевых из Лужского района.

Всего федеральные и региональные награды получили более 70 человек.

Фото: пресс-служба администрации 47 региона