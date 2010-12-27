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Стало известно, куда денутся деньги со штрафов за нарушение ПДД
Сегодня, 18:15
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nadiputintseva
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Стало известно, куда денутся деньги со штрафов за нарушение ПДД

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Законопроект приняли в третьем чтении.

15 мая в первом чтении Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, согласно которому деньги с уплаты штрафов за нарушения ПДД будут поступать в региональные дорожные фонды. Как сообщает ТАСС, данные поправки внесут в Бюджетный кодекс.

Документ разработали в Министерстве транспорта РФ, чтобы увеличить источники доходов фондов субъектов. Дополнительный источник поступления средств позволит удвоить объемы строительства и реконструкции дорог России.

Напомним, до принятия закона главы субъектов могли самостоятельно принимать решения, вносить средства в дорожные фонды или нет. Чиновники уверены, что дополнительные средства позволят повысить безопасность трасс за счет повышения качества покрытия.

Ранее Piter.tv сообщал, что ЗакС Ленобласти предложил лицензировать квесты.

Теги: новости россии , новости спб , штрафы за нарушение пдд
Категории: Новости России

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