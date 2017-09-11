Вместо "бабьего лета" в ряде регионов выпал первый снег

В минувшие выходные, когда на юге нашей страны купаются в море, в центральные регионы пришло типичное для "бабьего лета" тепло, в северных регионах и за Уралом выпал первый снег.
В Свердловской области ночные температуры опускаются ниже нулевой отметки, и поэтому на дорогах гололедица. Госавтоинспекция предупреждает автовладельцев об ухудшении дорожных условий, и призывает быть предельно внимательными и аккуратными, особенно в ночные и утренние часы.
Снег выпал и на горнолыжных курортах Хакасии, в Красноярском крае, в Воркуте. Пользователи социальных сетей охотно делятся фотографиями и видео выпавшего снега. Многие радуются как дети первому снежку, некоторые даже умудрились слепить, хоть и маленьких, снеговиков.
Видео: ВК, Владимир Темнинский, Ольга Мельникова, Instagram/lilbor_alex, barischeva