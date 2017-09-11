Вместо "бабьего лета" в ряде регионов выпал первый снег

В социальных сетях пользователи делятся фотографиями и видео первого снега 2017 года.

В минувшие выходные, когда на юге нашей страны купаются в море, в центральные регионы пришло типичное для "бабьего лета" тепло, в северных регионах и за Уралом выпал первый снег.

В Свердловской области ночные температуры опускаются ниже нулевой отметки, и поэтому на дорогах гололедица. Госавтоинспекция предупреждает автовладельцев об ухудшении дорожных условий, и призывает быть предельно внимательными и аккуратными, особенно в ночные и утренние часы.

Снег выпал и на горнолыжных курортах Хакасии, в Красноярском крае, в Воркуте. Пользователи социальных сетей охотно делятся фотографиями и видео выпавшего снега. Многие радуются как дети первому снежку, некоторые даже умудрились слепить, хоть и маленьких, снеговиков.

Видео: ВК, Владимир Темнинский, Ольга Мельникова, Instagram/lilbor_alex, barischeva

Фото: knyajenika, viktoria.narochnaya, aleksandrkurshnev, ia_zapad24, sergeykrivchenko

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