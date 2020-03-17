Ранее американский суд вынес решение о прекращении дела о вмешательстве в выборы.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подаст иск на 50 миллиардов долларов за незаконное преследование "Конкорда" в США.

Ранее американский суд вынес решение о прекращении дела о вмешательстве в выборы. Пригожин считает, что это указывает на ложность обвинений.

На этом судебное разбирательство между "Конкордом" и правительством США не закончено, - сказал бизнесмен.

По его словам, группа компаний "Конкорд" будет добиваться возмещения ущерба. Пригожин рассказал, что в настоящий момент готовится иск "Конкорд против США" за незаконное преследование и санкции. Группа компаний будет требовать компенсации в 50 миллиардов долларов.

Ранее петербургский предприниматель Пригожин провел встречу с представителями бизнес-элит Литвы.