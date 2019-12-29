Петербургский предприниматель Пригожин провел встречу с представителями бизнес-элит Литвы

Самолет бизнесмена заметили 10 февраля в аэропорту Вильнюса.

В феврале петербургский бизнесмен Евгений Пригожин мог встречаться с богатейшими литовскими коммерсантами, связанными с Министерством транспорта и связи Литвы. Этим и объясняется фото, на котором предприниматель был запечатлен возле входа в государственное здание.

В начале месяца в СМИ появилась информация о том, что самолет Hawker 800 российского бизнесмена находится в вильнюсском аэропорту. По некоторым данным, воздушное судно проходило ремонт. Однако Sobesednik сообщил, что по имеющейся в распоряжении редакции информации, воздушное судно Пригожина не ремонтировали.

В период с 10 по 13 февраля самолет предпринимателя находился в аэропорту в Вильнюсе, позднее появилось фото с Пригожиным, входящим в здание на проспекте Гедимина, 17, где сейчас находится Министерство транспорта и связи.

В издании Sobesednik со ссылкой на информаторов установили, что бизнесмен прибыл с визитом в Литву, чтобы наладить контакты с политическими элитами. Ресурс также сообщил, что известный петербургский предприниматель провел встречу с вице-министром Министерства транспорта и связи Владиславом Кондратовичем. Некоторые местные политики сочли подобные встречи неприемлемыми, поэтому группа депутатов сейма предложила внести Евгения Пригожина в санкционные списки ЕС. Главным инициатором санкций выступил Дэйнюс Гайжаускас.

В холдинге по обслуживанию самолетов Avia solutions group подтвердили, что самолет предпринимателя не проходил техническое обслуживание. В пресс-службе компании отметили, что они действительно получали запрос на ремонт, но из-за бюрократических проволочек заявку отклонили.

На запрос журналистов "Настоящего времени" пресс-секретарь Avia solutions group Вилма Вайтекунайте рассказала, что был дан официальный отказ из-за процедур, которые не были пройдены в полной мере для получения услуги. Avia solutions – единственная компания, у которой есть техническая база для ремонта Hawker 800. Ее дочерние компании неоднократно обслуживали самолет бизнесмена. Кроме того, организация имеет представительства в России. Не исключено, что компания сотрудничает с Минобороны РФ, а также участвовала в строительстве российского столичного аэропорта.

В 2016 году Helisota обслуживала вертолеты ВВС Литвы, при этом услуги предоставлял Уральский завод гражданской авиации. Это привело к тому, что ВВС и Helisota расторгли договор о сотрудничестве, а командующего ВВС Литвы Аудрониса Навицкаса отправили в отставку.

В Avia solutions group утверждают, что не связаны с Hawker 800 бизнесмена Евгения Пригожина. Не исключено, что версия с ремонтом самолета нужна для того, чтобы отвести взор от истинных целей визита предпринимателя в литовскую столицу. Согласно сведениям некоторых источников, Пригожин мог встречаться с Миндаугасом Райлой и Дарюсом Моцкусом – самыми богатыми людьми Литвы.

В 1996 году Райла стал основателем крупной транспортной компании Европы Girteka Logistics, предоставляющая экспедиторско-транспортные услуги для представителей мирового бизнеса. Моцкус владеет медиаконцерном MG Baltic, который работает в связке с Литовским радио- и телевизионным центром и подчиняется Министерству транспорта и связи.

Ранее в Sobesednik сообщали, что литовское правительство заинтересовано в информационных услугах, которые Пригожин может использовать через подконтрольные российские медиаресурсы, в том числе и медиагруппу "Патриот".

Напомним, пресс-служба компании "Конкорд" Евгения Пригожина недавно сообщила, что бизнесмена приглашают в Литву его партнеры, с которыми он не желает встречаться. Возможно, ответ пресс-службы и информация с ремонтом самолета – специально созданная версия для отвлечения внимания от истинных целей предпринимателя.

Фото: pixabay