Пьяный житель Пскова испугался "бомбы" в машине на Кузнечном переулке в Петербурге

В Петербурге полиция 8 марта проверяла припаркованный автомобиль в центре города из-за сообщения о возможном взрыве.

В полдень 8 марта к сотруднику полиции на станции метро “Владимирская” подошел нетрезвый приезжий из Псковской области, который сообщил оперативнику о “заминированном” автомобиле.

Мужчина заметил подозрительное транспортное средство около первого дома по Кузнечному переулку и решил поделиться сведениями с правоохранительными органами. По мнению гостя Северной столицы, в ВАЗе-2109 могло быть спрятано взрывное устройство. Однако, никаких опасных веществ или предметов в машине отечественного производителя найдено не было. Сам автомобиль принадлежал 50-летней петербурженке.

В отношении бдительного гражданина возбуждено административное дело по статье за хулиганство. Представители закона выяснили, что ранее 40-летний фигурант привлекался к уголовной ответственности.

