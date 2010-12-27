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Пьяный житель Пскова испугался "бомбы" в машине на Кузнечном переулке в Петербурге
Сегодня, 15:24
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lesjasap
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Пьяный житель Пскова испугался "бомбы" в машине на Кузнечном переулке в Петербурге

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В Петербурге полиция 8 марта проверяла припаркованный автомобиль в центре города из-за сообщения о возможном взрыве.

В полдень 8 марта к сотруднику полиции на станции метро “Владимирская” подошел нетрезвый приезжий из Псковской области, который сообщил оперативнику о “заминированном” автомобиле. 

Мужчина заметил подозрительное транспортное средство около  первого дома по Кузнечному переулку и решил поделиться сведениями с правоохранительными органами. По мнению гостя Северной столицы, в ВАЗе-2109 могло быть спрятано взрывное устройство. Однако, никаких опасных веществ или предметов в машине отечественного производителя найдено не было. Сам автомобиль принадлежал 50-летней петербурженке. 

В отношении бдительного гражданина возбуждено административное дело по статье за хулиганство. Представители закона выяснили, что ранее 40-летний фигурант  привлекался к уголовной ответственности. 
 

Теги: машина , минирование , приезжий , телефонный террорист , угроза
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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