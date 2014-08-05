Приезжий из Средней Азии избил москвича в Петербурге

Мужчина украл у пострадавшего паспорт и телефон.

На улице Гаванской у дома № 49 полицейские задержали 27-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. Он подозревается в разбойном нападении на москвича в одной из квартир Выборгского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 марта.

В субботу, 20 марта, сотрудники городской больницы уведомили правоохранителей в том, что к ним обратился 40-летний мужчина с травмами. Полицейские начали разбирательство. В ходе проверки они выяснили, что 19 марта поздно вечером в квартиру к пострадавшему, которую москвич делил с 20-летней сожительницей, пришел некий Алишер. Гость начал избивать пострадавшего, требовал банковскую карту и пароль. Затем он забрал у потерпевшего мобильный телефон и паспорт.

Известно, что с разбойником была знакома сожительница москвича. Злоумышленник уже имел судимость, ранее он совершал грабеж.

Прежде в Piter.tv сообщили, что участковые раздали жильцам домов в Выборгском районе памятки с описанием мошеннических схем.

Фото: pixabay