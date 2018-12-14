"Ленэнерго" увеличила прибыль на 37 процентов благодаря снижения расходов

В 2018 году компании удалось снизить задолженность и увеличить доходы.

Эксперты установили, что чистая прибыль "Ленэнерго" увеличилась на 37 процентов. За последний год компания заработала около 10,6 миллиардов рублей. Петербургские энергетики смогли сократить задолженность и уменьшить расходы. Об этом сообщает РБК.

Специалистам удалось подсчитать, что в организации снизились операционные затраты на 5,1 процента. При этом, операционная прибыль возросла до 29,6 процентов. По сведениям представителей компании, такого результата удалось достигнуть благодаря обесцениванию оборудования и сооружений "Ленэнерго" в 2017 году. Данные статьи принесли около семи миллиардов рублей, которые не ушли на содержание имущества, а были потрачены на другие нужды.

Также были переоценены займовые обязательства фирмы и уменьшены проценты по задолженности. На этом в "Ленэнерго" снизили расходы на 22,4 процента.

Фото: Piter.tv