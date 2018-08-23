Приамурье: В Свободном после двух дней поисков 5-летнюю девочку нашли мертвой во дворе своего дома

Девочка пропала 20 августа. Следком не нашел криминала в смерти ребенка.

Piter.TV ранее сообщал, что в Свободном Амурской области пропала 20 августа 5-летняя девочка. Она вышла из дома около 16 часов и больше ее никто не видел.

Полиция, спасатели и волонтеры прочесывали окрестности, чтобы найти ребенка. Следователями были незамедлительно осмотрено жилище, местность, где пропала девочка. Спустя 2 дня, 22 августа, ребенка обнаружили в дальнем конце двора собственного дома под железными конструкциями. Смерть ребенка вызвала широкий общественный резонанс. Следственные органы просят не распространять ложных слухов, так как криминала в смерти ребенка не выявлено.

В результате проделанной работы 22 августа тело пропавшего ребенка было обнаружено под металлическими фрагментами во двора дома, где в последний раз видели ребенка. При первоначальном осмотре тела ребенка следов криминальной смерти обнаружено не было, также судебно-медицинское исследование показало отсутствие криминального характера в обстоятельствах гибели девочки. Согласно заключению эксперта, давность наступления смерти составляет около двух дней. СУ СК РФ по Амурской области

Следствием будут проверяться все возможные версии смерти ребенка. Для установления точной причины смерти девочки будут назначены дополнительные экспертизы. Кроме того, следствие устанавливает причины и условия способствовавшие произошедшему.

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