В Приамурье при пожаре в доме погибла 11-летняя девочка

Пенсионерку с места пожара удалось доставить в больницу.

На территории Амурской области ребенок погиб при пожаре в доме. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Специалисты заметили, что 11-летнюю девочку и 67-летнюю женщину очевидцы смогли вынести из горящего здания, однако позже несовершеннолетняя пострадавшая скончалась. Пенсионерка сейчас госпитализирована. Трагедия произошла в ночь на 4 апреля в селе Куприяновка Завитинского района. На месте инцидента работали шесть человек личного состава ГУ МЧС и две единицы техники.

В Ростовской области в производственном здании произошел пожар.

Фото и видео: ГУ МЧС России