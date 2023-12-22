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В Приамурье при пожаре в доме погибла 11-летняя девочка

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Пенсионерку с места пожара удалось доставить в больницу.

На территории Амурской области ребенок погиб при пожаре в доме. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Специалисты заметили, что 11-летнюю девочку и 67-летнюю женщину очевидцы смогли вынести из горящего здания, однако позже несовершеннолетняя пострадавшая скончалась. Пенсионерка сейчас госпитализирована.  Трагедия произошла в ночь на 4 апреля в селе Куприяновка Завитинского района. На месте инцидента работали шесть человек личного состава ГУ МЧС и две единицы техники.

В Ростовской области в производственном здании произошел пожар.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: амурская область, гу мчс, приамурье, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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