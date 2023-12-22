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При падении бизнес-джета в США погибли два человека, пишут СМИ

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В самолете находились пять человек.

Два человека погибли при падении бизнес-джета Bombardier Challenger 600 на территории американского штата Флорида. Соответствующей информацией поделились журналисты из информационного агентства Associated Press. Авторы материала сослались на правоохранительные органы. В полиции отметили, что трагедия произошла днем 9 февраля по местному времени, вблизи города Неаполь. На борту воздушного средства находились пятеро, трое из потерпевших крушение выжили. Сведения о состоянии их здоровья не приводятся в прессе.

Два человек погибли в пятницу, когда частный самолет <…> упал на автостраду во Флориде.

заявление СМИ

Сотрудник аэропорта города Неаполь заявил о том, что за две минуты до запланированной посадки самолета в аэропорту Неаполя, летчик сообщил диспетчеру об отказе обоих двигателей самолета. Пилот запросил разрешение на экстренную посадку, а затем немедленно его получил. Он попытался приземлиться на автостраду.

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Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: авиакрушение, бизнес-джет, флорида
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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