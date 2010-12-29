Алассан Уаттара получил 94,27% голосов избирателей.

Президента Кот-д"Ивуара переизбрали на третий срок. Об этом рассказали журналисты Франс Пресс со ссылкой на предварительные итоги голосования. По данным СМИ, политик Алассан Уаттара одержал победу с 94,27% поддержки избирателей.

Таким образом, Алассан Уаттара - избранный президент республики Куибер-Кулибали Ибрагим, глава независимой избирательной комиссии

Стоит отметить, что за независимого кандидата Куадио Конана Бертена проголосовали 1,99% избирателей. Еще два кандидата экс-президент страны Анри Конан Бедье и бывший премьер-министр Паскаль Аффи Н"Гессан – получили 1,66% и 0,99% голосов соответственно. Последние призывали к бойкоту голосования.

Напомним, что правящая партия страны "Объединение республиканцев" летом 2020 года выдвинула Уаттару кандидатом на пост главы страны. Ранее президент говорил о том, что не планирует баллотироваться на должность. Однако позже он отметил, что хочет принять предложение.

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