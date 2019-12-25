Президент поддержал идею создания археологического заповедника в Петербурге

Археологический памятник на Охтинском мысе.

В пятницу, 11 декабря, президент России Владимир Путин оценил идею создания археологического заповедника мирового класса в Петербурге на территории Охтинского мыса. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

К президенту обратился один из создателей движения "Архнадзор" Константин Михайлов и попросил создать историко-археологического музея на территории Охтинского мыса, где девелопер планирует построить деловой комплекс. Путину эта идея понравилась. Он согласился, что археологический заповедник — это интересно. Однако сказать точно, достаточно ли там артефактов, пока нельзя.

Ранее мы писали, что Путин поручил ОНФ каждые две недели готовить доклады о борьбе с пандемией.

Фото: citytowers.ru