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Путин поручил ОНФ каждые две недели готовить доклады о борьбе с пандемией
Сегодня, 15:36
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matveyvn

Путин поручил ОНФ каждые две недели готовить доклады о борьбе с пандемией

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Общественники должны будут отправлять информацию в федеральное правительство.

Президент России Владимир Путин поручил ОНФ каждые две недели готовить доклады о борьбе с пандемией. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Провести выборочный мониторинг ситуации, связанной с оказанием медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

цитата из сообщения Кремля

Общественники должны будут отправлять информацию в федеральное правительство, органы власти и высшим должностным лицам.

Отмечается, что особое мнение активисты ОНФ должны обратить на наличие в аптеках лекарств, которые нужны для борьбы с пандемией COVID-19, и их доступность для граждан.

Ранее Путин назвал приоритет для ЕАЭС.

Фото: pixabay.com

Теги: общественники, онф, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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