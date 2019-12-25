Президент России Владимир Путин поручил ОНФ каждые две недели готовить доклады о борьбе с пандемией. Информация об этом появилась на сайте Кремля.
Провести выборочный мониторинг ситуации, связанной с оказанием медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.
цитата из сообщения Кремля
Общественники должны будут отправлять информацию в федеральное правительство, органы власти и высшим должностным лицам.
Отмечается, что особое мнение активисты ОНФ должны обратить на наличие в аптеках лекарств, которые нужны для борьбы с пандемией COVID-19, и их доступность для граждан.
Ранее Путин назвал приоритет для ЕАЭС.
Фото: pixabay.com
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