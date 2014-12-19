Владимир Путин выступил на Международном культурном форуме

Президент поучаствовал на пленарном заседании Форума объединенных культур в Петербурге.

Вечером 12-го сентября в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоялось пленарное заседание. В нем принял участие Президент РФ Владимир Путин.

Отмечая значимость форума, глава государства особенно выделил символичность его названия.

В самом его названии – признание цивилизационного многообразия, естественного права людей на самобытность, уважение традиционных ценностей и религий и, конечно, безусловное равенство государств в формировании мировой культурной повестки. Президент РФ Владимир Путин

В мире, по мнению Путина, происходит "беспрецедентная политизация культуры" и "превращение ее в оружие геополитических интриг". Нашлось в речи Президента и место для критики глобалистской картины мира с ее "вытесенением на обочину жизни и принижением важности национальных культур".

Мы в России с главными для нас ценностями определились. Закрепили их в основном законе страны – Конституции. Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет. Кто так же, как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой по ее естественным законам. Результат этих усилий без преувеличений определит и будущее мирового устройства и перспективы культуры. Мы убеждены, что она должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены – отмены самой культуры. Президент РФ Владимир Путин

В частности глава государства отметил, что Россия с самого начала складывалась как многонациональное государство. Это, по его мнению, отразилось на традициях страны и ее особому обращению к национальным культурам.

У нас строятся сотни, может быть, уже тысячи мечетей новых абсолютно, храмов, синагог – у нас все это "на марше", все активнейшим образом развивается. Разумеется, ни в царской России, ни в советской России такого, конечно, не было. Президент РФ Владимир Путин

Фото: kremlin.ru