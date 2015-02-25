Президент до 30 сентября продлил мораторий на выдворение мигрантов из России

Иностранцы получили больше времени для оформления документов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 сентября срока временного пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих на то законного основания. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Предыдущий срок пребывания иностранцев заканчивается сегодня, 15 июня. Закон касается иностранцев, прибывших в Россию до 15 марта 2020 года. Которые на 16 июня не имеют законных оснований для пребывания в России. На оформление соответствующих документов у них есть три с половиной месяца.

До 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации... не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения. Из указа президента

Под действие этого закона не попадают иностранцы, освободившиеся из мест лишения свободы, выступающие за насильственное изменение основ конституционного строя России, поддерживающие терроризм или участвовавшие в несогласованном митинге.

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