Президент Молдавии признала существование риска аварии на Запорожской АЭС

Майя Санду рассказала, что на всякий случай кабмин подготовил для граждан запас йодида калия.

Президент Молдавии признала существование риска аварии на Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление глава государства сделала в эфире местного телеканала NORD NEWS. Политик надеется на то, что аварии на режимном объекте получится избежать.

Мы надеемся, что ядерной катастрофы можно избежать, потому что это привело бы к трагедии, надеюсь, что подобная ошибка не будет допущена… Мы надеемся, что этого не произойдет, но риски есть. Майя Санду, президент Молдавии

Напомним, что республиканское министерство по экологии уведомила общественность о том, что профильное ведомство следит за уровнем радиации в Молдавии. Специалисты обмениваются данными с коллегами с Украины для того, чтобы оценить риски. Далее прогноз министерство передает президенту и премьер-министру. Майя Санду подчеркнула, что учреждения страны приняли определенные меры для безопасности населения. В частности, Минздрав получил от Румынии партию йодида калия. Это вещество будут раздавать гражданам в том случае, если уровень радиации повысится.

Санду призвала госорганы проверить сторонников действий России на Украине.

Фото и видео: YouTube / NORD NEWS