Президент Хорватии высказалась о ситуации с зонтом на финале ЧМ-2018

Когда пошел дождь, зонтами накрали лишь Инфантино и Путина, остальные промокли до нитки.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась о ситуации, которая произошла во время церемонии награждения победителей ЧМ-2018. Когда пошел дождь, зонтами накрыли только Инфантино и Путина. Главы Франции и Хорватии остались под ливнем.

Колинда Грабар-Китарович рассказала в интервью "Коммерсанту", что не заметила дождя. В этот момент он не играл для нее никакого значения. Когда президент Хорватии увидела полузащитника и капитана национальной сборной Луку Модрича, она расплакалась. По его глазам Колинда прочитала, что он бы все отдал, чтобы переиграть матч.

Напомним, 15 июля на стадионе "Лужники" состоялся финальный матч ЧМ-2018. Победителями чемпионата стали французы, второе место заняли хорваты, третье — бельгийцы.

Ранее Путин назвал Чемпионат мира по футболу-2018 прорывом народной дипломатии.

Видео: YouTube / Россия 24