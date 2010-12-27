Путин: Чемпионат мира по футболу-2018 стал прорывом народной дипломатии

Чемпионат мира по футболу 2018 года стал прорывом народной дипломатии. Во время мундиаля в России побывали многие главы других государств, а также сотни тысяч иностранных болельщиков. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании послов и постпредов в МИД РФ.
По словам главы РФ, иностранцы увидели своими глазами настоящую Россию — открытую, дружелюбную и современную. Благодаря ЧМ-2018 все мифы о россиянах развеялись, и гости из других государств еще долго будут вспоминать нашу страну добрыми словами.
Фото: kremlin.ru