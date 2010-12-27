Президент Финляндии поможет жителям Выборга в реставрации парка Монрепо

На международный уровень выходит проблема, связанная с реставрацией парка Монрепо в Выборге, об этом сообщает "Мойки78".

Издание сообщает, что противники новой концепции парка обратились за помощью к президенту Финляндии Саули Ниинистё. Редакция объясняет в чем причина спора реставраторов и градозащитников, и чем может помочь Саули Ниинистё.

К главе Финляндии обратился Санкт-Петербургский региональный Комитет ИКОМОС.

Сейчас в Выборге, городе, хранящем культуру наших народов, происходят трагические события – погибает парк Монрепо, известный, как нам кажется, каждому финну хотя бы по ностальгическому вальсу "Muistatko Monrepos"n. Пишут активисты президенту Финляндии

Члены ИКОМОС отмечают, что финские волонтеры помогали воссоздать мостики и беседки, Храм Нептуна и некрополь Людвигштайн. А также, что в августе 2016 года по Выборгу объявлен всемирный сигнал тревоги - Heritage Alert.

Обращаясь к Вам, мы рассчитываем, что Вы найдете приемлемую форму проявления заинтересованности в судьбе парка Моннрепо и Выборга в целом. Мы полагаем, сотрудничество между нашими странами в деле сохранения общего культурного наследия, поставленное под опеку UNESCO, поможет сохранить город. Мы ожидаем от Вас, господин Президент, что Вы, как в свое время госпожа Халонен в деле восстановления библиотеки Аалто, сможете проявить инициативу такого сотрудничества, первым обратившись к руководству России с таким предложением Объяснили градозащитники суть обращения к Ниинистё

От финского президента в ИКОМОС ждут организацию содействия ЮНЕСКО в контроле над восстановлением Выборга. При этом в Монрепо полным ходом идет реставрация, которая стоит 2 млрд рублей.

Справка:

Парк Монрепо - музей-заповедник раскинулся на территории в 161,4371 гектара. Он состоит из Главного усадебного дома, Библиотечного флигеля, скального парка, лесопарка, части бухты Защитная и нескольких прибрежных островов.

Фото: Facebook / Sauli Niinistö; ВКонтакте / Парк Монрепо