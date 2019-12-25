Гильермо Лассо попросил помощи в вакцинации населения также Китай и США.

Избранный президент Эквадора обратился к Путину с просьбой помочь с вакцинами от COVID-19. Такое заявление Гильермо Лассо сделал в рамках записанного видеообращения, опубликованного на Facebook. Лидер государства отметил, что отправил российскому коллеге письмо, в котором попросил помочь властям южноамериканской страны приобрести препарат для профилактики коронавируса, чтобы провести прививочную кампанию для населения. С аналогичными просьбами политик также обратился к Китаю и США.

Я направил письмо президенту России, в котором попросил помочь с вакцинами. Гильермо Лассо, президент Эквадора

Согласно последней статистике, количество новых инфицированных коронавирусом по стране достигло отметки в 374 775. При этом число летальных исходов - 13 198.

Консерватор Гильермо Лассо побеждает на выборах президента Эквадора.

Фото: Pixabay.com