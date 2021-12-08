Азербайджан презентовал свой туристический потенциал в Петербурге

В среду, 18 марта, Бюро по туризму Азербайджана провело презентацию и воркшоп для российских профессионалов отрасли в Петербурге. Мероприятие собрало делегацию из 13 ведущих представителей азербайджанского туризма — от топовых отелей и туркомпаний до горнолыжного курорта "Шахдаг" и национального авиаперевозчика AZAL. Участие в событии приняли около 90 туроператоров и агентств из Северной столицы.

Подобные встречи укрепляют партнерские связи и открывают новые перспективы для развития туризма. Россия остается для Азербайджана одним из главных туристических рынков. В 2025 году страну посетило около 615 тысяч россиян, а только за январь 2026 года — уже 43 тысячи, что превышает показатели прошлого года.

В ходе презентации были представлены ключевые направления для путешествий: культурный туризм с погружением в богатую историю страны, гастротуры с национальной кухней, санаторно-курортный отдых, известный благодаря минеральным источникам, а также MICE-туризм — возможности для деловых поездок и мероприятий.

Популярность направления растет благодаря удобному авиасообщению. AZAL выполняет регулярные рейсы из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, а российские авиакомпании связывают Баку с Новосибирском, Сургутом и другими городами. Кроме того, Азербайджан привлекает россиян как идеальное направление для "туров выходного дня". Горнолыжный курорт "Шахдаг" стал альтернативой Альпам: за несколько часов без визы можно добраться до склонов, совместив активный отдых с прогулками по солнечному Баку.

Как рассказал Piter.tv директор представительства Бюро по туризму Азербайджана в РФ Джалал Исмаилов, туристы, решившие посетить Азербайджан, выбирают направление в зависимости от сезонности.

В первую очередь это сам город Баку, в которой и прилетает большая часть гостей Петербурга, в частности, из России в целом. Конечно, это уикенд-туры, когда люди приезжают, за несколько дней успевают осмотреть и старую, и новую архитектуру, побывать в окрестностях. Если мы говорим про зимний период, то это, в первую очередь, горнолыжный курорт "Шахдаг". Очень много гостей приезжают именно туда, в том числе, там есть две лыжные школы, куда на ежегодной основе приезжают из Петербурга. Осенью и весной в топе обычно Ленкорань, где можно полюбоваться природой. А для публики старшего возраста это оздоровительный туризм. Джалал Исмаилов, директор представительства Бюро по туризму Азербайджана в РФ

С точки зрения продвижения, в этом году у нас запланировано очень много разного личного рода мероприятий, не только в Петербурге, в Москве, как главных городах, но и в регионах, например, в Екатеринбурге, Новосибирске, Сургуте, Тюмени и нескольких других городах. С этого года мы активно начинаем работать с российскими туроператорами, в особенности с теми, которые активно показали себя в продвижении Азербайджана в предыдущие годы. Джалал Исмаилов, директор представительства Бюро по туризму Азербайджана в РФ

Собеседник подчеркнул, что Азербайджан славится своим гостеприимством и способен удовлетворить запросы самых разных туристов, предлагая отдых на любой вкус и кошелек.

Мы в Азербайджане привыкли говорить не "турист", а "гость". Неважно, приезжает ли этот человек за более бюджетным, за оздоровительным или с люксовым отдыхом. Мы рады всем. Что касается туристов из России, то это самый разный сегмент. Сегодня с нами на мероприятии есть коллеги из Ibis. Это достаточно бюджетный, но очень качественный отель. Также могу отметить Absheron Hotel Group, в портфолио которых есть шикарные 4-х и 5-звездочные отели, такие как Courtyard by Marriott Baku, Marriott Hotel Boulevard и Sheraton Baku Intourist Hotel. Это тоже для людей более высокого достатка. При этом к нам разные клиенты приезжают, нельзя сказать, что мы фокусируемся на той или иной группе. Джалал Исмаилов, директор представительства Бюро по туризму Азербайджана в РФ

Фото: Бюро по туризму Азербайджана; Piter.TV