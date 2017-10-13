Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Преподаватель Университета профсоюзов продал поддельный диплом за 300 тысяч рублей
Сегодня, 13:46
0
Shdaria
336

Преподаватель Университета профсоюзов продал поддельный диплом за 300 тысяч рублей

0
 
 

Преподаватель петербургского университета продал заказчику поддельный диплом.

Александра Шлафман, доцента экономической кафедры Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов приговорили к штрафу за мошенничество. Он "нажился" на поддельном дипломе о кандидатской, который продал за 300 тысяч рублей. 

Как сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга, доцент Шлафман, предложил "клиенту" сопровождение научной работы и допуск к защите. Услуга преподавателя обошлась в 300 тысяч рублей.  

Преподаватель учебного заведения посоветовал заказчику подать заявку на защиту по электронной почте. Тогда 20 июня 2013 года Шлафман отчитался о пройденном периоде подготовки, а также проинформировал, что процесс защиты диплома пройдет также в заочной форме. Позже Шлафмана сообщил о том, что решение со стороны диссертационного совета института было положительным. Доцент получил обговоренную награду, а "кандидат наук" липовый диплом. 

В суде Александр Шлама признал свою вину, ему приговорили штраф в 150 тысяч рублей. 

Фото: официальный сайт ГУП

 

Теги: гуп , новости спб , преподаватель университета профсоюзов , происшествия спб , шлафма
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5