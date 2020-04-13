В Петербурге обсудили регистрацию препаратов для борьбы с коронавирусом

Основная задача в настоящий момент — обеспечить препаратами не только от COVID-19, но и пациентов с больным сердцем и диабетиков.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что препараты для борьбы с коронавирусом и их регистрацию обсудили на ПМЮФ. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Участники онлайн-беседы отметили, что в настоящее время главная задача — обеспечить препаратами не только от COVID-19. По мнению экспертов, препараты также необходимы людям больным сердцем и диабетиков. Речь идет только о тех больных, которые не могут прийти за лекарством в аптеки или медицинские учреждения.

Как оказалось, из-за пандемии COVID-19 многие страны отказались экспортировать лекарства. При этом в российском департаменте фармацевтической и медицинской промышленности отметили, что в стране имеется необходимый запас лекарств.

В настоящее время, ведомства проводят онлайн-регистрацию новых лекарств. Предполагается, что прохождение всех инстанций займет около недели.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 121 новый случай коронавируса.

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