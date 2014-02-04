В НИЦ имени Гамалеи создают препарат для лечения от ковида уже зараженных пациентов.

Препарат от COVID-19 из антител начнут массово применять не раньше конца 2022 года. Об этом глава НИЦ имени эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в эфире телеканала "Россия-1". Он выступил в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым". По сведениям эксперта, вакцина для борьбы против коронавирусной инфекции для уже зараженных пациентов разрабатывается на базе моноклональных антител.

Да, к сожалению, да. Этот препарат увидит жизнь, по всей видимости, в лучшем случае в конце наступающего года, а не в начале. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Ученый подчеркнул, что клинические испытания препарата научный центр планирует начать в январе. Тестирование будет завершено спустя трех или четырех месяцев. Гинцберг отметил оперативное поручение руководства страны в лице президента Владимира Путина. Глава государства жестко поставил задачу перед отечественной отраслью ускорить создание препаратов на основе антител.

Гинцбург: у подростков выделяется больше антител после прививки от ковида, чем у взрослых.

Фото: Минздрав России