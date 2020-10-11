Премьера документального фильма "Женщина" в "Лендоке"

После просмотра картины можно будет задать вопросы режиссеру.

В открытой киностудии "Лендок" пройдет премьера документального фильма "Женщина" режиссеров Яна Артюс-Бертрана и Анастасии Миковой. Картина является всемирным проектом, который собрал рассказы 2 тыс. женщин из 50 стран мира. Героини размышляют на темы материнства и образования, брака и финансовой независимости, говорят о менструации и сексуальности. Все вместе они дают ответ на вопрос, что значит быть женщиной в современном мире. Вы увидите и услышите истории как женщин-водителей автобусов и фермеров, но также и глав государств и королев красоты.

Ян Артюс-Бертран ― известный французский режиссер и фотограф, снявший такие документальные фильмы как "Дом" и "Человек". После просмотра фильма со вторым режиссером ― Анастасией Миковой ― пройдет конференция в Zoom в формате "вопрос ― ответ".

Место: киностудия "Лендок" (наб.Крюкова канала, 12)

Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность: 105 минут

Видео: vk.com/lendoc