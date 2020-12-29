Премьер-министр Южной Кореи не исключил возможность закупки российской вакцины от COVID-19

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн не исключил возможность закупки российской вакцины от COVID-19. Заявление он сделал во время общения с журналистами.
Политик отметил, что российскую вакцину уже производят в Южной Кореи, однако правительство страны пока не планирует её закупать.
Правительство нашей страны на данный момент договорилось о закупке 55 млн доз вакцины у четырех зарубежных производителей.
Чон Се Гюн, премьер-министр Южной Кореи
Он подчеркнул, что в данный момент ведутся переговоры о поставках ещё 20 миллионов доз вакцины. Чон Се Гюн заявил, что корейские власти будут иметь российскую вакцину ввиду.
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Фото: Piter.com
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