Премьер-министр Южной Кореи не исключил возможность закупки российской вакцины от COVID-19

Он подчеркнул, что в данный момент ведутся переговоры о поставках ещё 20 миллионов доз вакцины.

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн не исключил возможность закупки российской вакцины от COVID-19. Заявление он сделал во время общения с журналистами.

Политик отметил, что российскую вакцину уже производят в Южной Кореи, однако правительство страны пока не планирует её закупать.

Правительство нашей страны на данный момент договорилось о закупке 55 млн доз вакцины у четырех зарубежных производителей. Чон Се Гюн, премьер-министр Южной Кореи

Он подчеркнул, что в данный момент ведутся переговоры о поставках ещё 20 миллионов доз вакцины. Чон Се Гюн заявил, что корейские власти будут иметь российскую вакцину ввиду.

Ранее Северная Корея показала "самое мощное оружие в мире".

Фото: Piter.com