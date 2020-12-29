На параде в Пхеньяне КНДР презентовала собственную баллистическую ракету.

Северная Корея показала "самое мощное оружие в мире". Кадры размещены в местном информационном агентстве. Речь идет о баллистической ракете подводного базирования. Данное оружие показано военными во время очередного парада в Пхеньяне, посвященному съезду Трудовой партии КНДР. Смотром руководил государственный лидер Ким Чен Ын. В ЦТАК уточнили, что баллистическая ракета демонстрирует силу революционных вооруженных сил.

Проведение парада прокомментировали представители Южной Кореи. Они считают, что Пхеньян способен провести тестирование баллистических ракет в первые месяцы текущего года, когда свою работу начнет администрация американского президента Джо Байдена. Таким образом КНДР может проверить реакцию Вашингтона, а также привлечь внимание нового руководителя США.

В Институте политических исследований Асан заметили, что озвученные Джо Байденом планы по дипломатическим отношениям с Северной Кореей говорят о том, что США совершат 180-градусный разворот от политики его предшественника Дональда Трампа.

Сестра Ким Чен Ына выступила с угрозами главе МИД Южной Кореи из-за коронавируса.

Видео: YT / Arirang News