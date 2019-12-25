Премьер-министр Японии не приедет на парад Победы в Москву

Изначально Абэ планировал посетить парад 9 мая.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москву 24 июня. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на заместителя главы департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма.

Как уверяют источники японских журналистов, японский премьер принял решение не ехать на парад, когда узнал, что Москва проводить его, в основном, для стран бывшего Советского Союза.

Изначально Абэ планировал посетить парад 9 мая, а также провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Но из-за пандемии COVID-19 эти планы не осуществились.

Ранее мы рассказывали, что генсек Совета Европы не приедет на парад Победы в Москву.