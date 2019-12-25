Премьер Венгрии: в ЕС готовы участвовать в переговорах о прекращении огня на Украине

Виктор Орбан рассказал, что ЕС хочет завершения конфликта на Украине.

Премьер-министр Венгрии заявил о том, что лидеры Евросоюза готовы активно участвовать в переговорах о прекращении огня на Украине и урегулирования конфликта между сторонами. Такими сведениями Виктор Орбан поделился в видеообращении, размещенном на его аккаунте в социальной сети Facebook. Ролик чиновник записал по итога первого дня саммита ЕС, который проводится в Версале.

Нельзя исключать, что столкновения затянутся…Мы поблагодарили и президента Франции, и канцлера Германии за попытку приложить усилия для восстановления мира. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц обсуждали по телефону с российским лидером Владимиром Путиным возможности урегулирования ситуации на Украине. Они также провели беседу по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Орбан не стал уточнять, каким именно образом лидеры стран ЕС намерены действовать далее.

Орбан: санкции ЕС не затронут нефтяной и газовый секторы.

Фото и видео: Facebook / Orbán Viktor