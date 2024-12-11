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Премьер Сербии подал в отставку на фоне массовых протестов

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Милош Вучевич выступил с экстренным обращением перед сербами.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подаст в отставку с ложности в правительстве на фоне массовых протестов в стране. Соответствующее заявление местной аудитории сделал журналисты из издания "Вечерне новости" со ссылкой на собственный источник. В СМИ уточнили, что иностранный чиновник в 11 часов по местному времени проведет внеочередную пресс-конференцию. Авторы издания отметили, что ими , получено подтверждение, что поводом для экстренного обращения премьера является именно заявление об оставлении своего поста на фоне продолжающихся студенческих протестов. 

ппр

Милош Вучевич, премьер-министр Сербии

Напомним, что массовые протесты студентов и оппозиции начались на территории Сербии в ноябре 2024 года. Причиной такой ситуации стала гибель людей при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. Активисты требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста. 

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Фото и видео: YouTube / Novosti

Теги: массовые протесты, милош вучевич, сербия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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