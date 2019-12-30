Эксперты пояснили, какими именно.

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам. Кредитные организации могут потерять данные из-за работы на необновленной ОС. Также это может привести к вирусным атакам на корпоративных сетях. Об этом сообщили в "Коммерсанте" со ссылкой на спикера Ивана Будылина.

Напомним, что российские банки должны были перейти на использование Windows 10. В противном случае работа на операционной системе без технической поддержки противоречит ГОСТу и ФСТЭК. Под угрозой находятся требования информационной безопасности.

Однако сейчас каждый пятый банковский компьютер продолжает работать именно на Windows 7. Ряд компаний заявили о платной дополнительной поддержке ОС, заключенной с Microsoft. Подобное решение специалисты находят временной мерой, пока не появится альтернативная ОС.

Ранее Piter.tv писал о том, что на CES 2020 представлен ноутбук с гибким экраном.

Видео: YouTube/Aperture