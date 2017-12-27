В Петербурге появился предварительный список мест крещенских купаний

– Никольская улица, 13;
– Береговая улица, 4а (напротив д. 84 по Большой Озерной улице);
– Колпино, ул. Володарского, 42;
– Пересечение пр. Косыгина и ул. Передовиков (на территории храма святой равноапостольной Марии Магдалины);
– Малоохтинский пр., 52 (на территории блокадного храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте);
– Красное Село, ул. Красных Командиров, 6, корп. 6;
– Кронштадт, Тулонская аллея, 3;
– Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (озеро Разлив, возле храма святых апостолов Петра и Павла);
– Поселок Песочный, ул. Мельничная, 32 (купель расположена в отдельном здании у часовни прп. Серафима Саровского);
– Рыбацкий пр., 12, лит. А;
– Искровский пр., 11;
– Пр. Обуховской Обороны, 24;
– Пушкин, Колонистский пруд;
– Аптекарская наб., возле дома 8;
– Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 32;
– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15;
– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 109 (находится на территории Михайловки);
– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115;
– Пос. Лахта, ул. Береговая, 19;
– Ул. Ольховая, 2 (парк, озеро Долгое);
– Ул. Димитрова, 32, лит. А;
Всеволожский район.
-Щегловское СП, дер. Щеглова, Щегловский парк, пруд
-Куйвозовское СП, пос. Стеклянный, оз.Силанде
-Дубровское ГП,пос. Дубровка, ул.Советская д.38, купель у храма
-Заневское ГП, д. Кудрово, ул.Ленинградская, река Оккервиль
-Новодевяткинское СП, д. Новое Девяткино, водоем по ул. Озерная д. 4
-Юкковское СП, д. Юкки, озеро Тохколодское
-Токсовское СП, пос.Токсово, ул. Лыжная д.16, купель на территории собора
-Колтушское СП, п. Воейково, озеро Безымянное
Выборгский район
-Рощинское ГП, п. Рощино, левый берег реки Рощинка (за братским захоронением)
-Советское ГП, п. Советский, р-н, ул. Лесопарковая, порт Йоханнес
-Выборгское ГП, Выборгский з-в, набережная Адмирала Апраксина, д .2
-Первомайское СП, пос. Ленинское, река Сестра
-Полянское СП, п. Приветнинское, Финский залив, бухта Тихая
-Приморское ГП, г. Приморск, территория пирса "ВОСВОД"
Приозерский район
-Приозерское ГП, крепость Корела, озеро Вуокса
-Плодовское СП, п. Плодовое, озеро Отрадное
-Кузнечнинское ГП, пгт. Кузнечное, озеро Ратное
-Сосновское СП, п. Сосново, озеро Лесное
-Мельниковское СП, п. Мельниково, озеро Вуокса
-Мичуринское СП, п. Мичуринское, озеро Мичуринское б/о "Отель – сад"
-Красноозерное СП, п. Красноозерное, озеро Красное
-Раздольевское СП, д. Раздолье, ул. Береговая, около д. № 1, озеро Волынское
-Ромашкинское СП, п. Саперное, озеро Саперное
Ломоносовский район
-Большеижорское ГП, п. Большая Ижора, ул.Зеленая, родник
-Лебяженское ГП, д. Гора-Валдай, озеро Гора-Валдай
Кировский район
-Путиловское СП, д. Петровщина, искусственный водоем
-Павловское ГП, в устье р. Мойки (р. Нева)
Сланцевский район
-Старопольское СП, д. Пенино, купель
Кингисеппский район
-Котельское СП, д. Пиллово, стационарная купель на роднике
-Усть-Лужское СП, 13-й км. дороги в д.Курголово, стационарная купель
-Ивангород, ул. Парковая, купель на Нарвском водохранилице
-Кингисеппское ГП, г. Кингисепп, стационарная купель на р.Луга
Лужский район
-Дзержинское СП, п. Дзержинского, озеро Череменецкое
-Толмачевское ГП, д. Красные горы, озеро Красногорское
-Лужское ГП, ж/д станция 131 км., база организации учебного процесса академии МТО
-Скребловское СП, озеро Череменецкое, Череменецкий мужской монастырь
Гатчинский район
-Вырицкое ГП, пос. Вырица, ул. Володарского, р. Оредеж
-Дружногорское СП, п. Дружная Горка, оз. Орлинское
-Сиверское СП, п. Сиверский, Большевская набережная
-Рождественское СП, деревня Рождествено, р.Оредеж
-МО "Город Коммунар", ул. Строителей, д.3а (купаля при храме)
-МО "город Гатчина", озеро Белое
Волосовский район
-Каложицкое СП, д. Каложицы, р. Хревица, Святой источник
Киришский район
-Киришское ГП, г. Кириши, Волховская наб. 5, р. Волхов, на территории спасательной станции
-Будогощское ГП, д. Змеева Новинка, деревянная закрытая купель
Тосненский район
-Любанское ГП, г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1а, р. Тигода (у храма Петра и Павла)
-Форносовское ГП, д. Мыза, пруд на территории храма
-Никольское ГП, г. Никольское, правый берег р. Тосна (у церкви во имя Страстотерпца царя Николая)
-Ульяновское ГП, дорога А 120, правый берег р. Тосна, у храма Святого Николая
-Тосненское ГП, г. Тосно, пр. Ленина, д. 64, за зданием Храма Иконы Божьей Матери, река Тосна
Волховский район
-Пашское СП, д. Надкопанье, р. Косопаша, приход Храма Рождества Христова
-Потанинское СП, д. Самушкино, р. Воронежка, приход храма Сретения Господня
Лодейнопольский район
-Алеховщинское СП, д. Тервеничи, ул. Нагорная д.30, озеро Погоское
-Доможировское СП, пруд Святого Источника Введено-Оятского женского монастыря (закрытая купальня)
-Янегское СП, д. Старая Слобода, Свято-Троицкий Александра Свирский мужской монастырь
Подпорожский район
-Подпорожское ГП, ул.Красного флота, Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, закрытая купель
Тихвинский район
-Тихвинское ГП, г.Тихвин, оз. Сырково, (территория Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря)
Бокситогорский район
-Пикалевское ГП, г. Пикалево, р.Рядань, района спортивного комплекса тропа «Здоровье»
-Большедворское СП, пос. Красный Броневик, оз. Дымское, (Антониево-Дымский мужской монастырь)
-Ефимовское ГП, п.Ефимовский, Тамбовский шлюз, р. Волченка
-Ефимовское ГП, с. Сомино, церковь Петра и Павла, р. Соминка