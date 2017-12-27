В Петербурге появился предварительный список мест крещенских купаний

В Петербурге во время крещенских купаний безопасность обеспечат спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи и полиция.

В Санкт-Петербурге уже с 17 января начнутся традиционные крещенские купания. На водоемах Ленинградской области, в местах массового купания, обеспечивать безопасность будут спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи, полиция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России По Ленобласти и Петербургу

В настаящее время известен список мест крещенских купаний на территории Ленинградской области, однако он все еще дополняется.

Предварительный список крещенский купания в Санкт-Петербурге:

В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 21;

– Никольская улица, 13;

– Береговая улица, 4а (напротив д. 84 по Большой Озерной улице);

– Поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217;

– Колпино, ул. Володарского, 42;

– Пересечение пр. Косыгина и ул. Передовиков (на территории храма святой равноапостольной Марии Магдалины);

– Малоохтинский пр., 52 (на территории блокадного храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте);

– Красное Село, ул. Красных Командиров, 6, корп. 6;

– Кронштадт, Тулонская аллея, 3;

– Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (озеро Разлив, возле храма святых апостолов Петра и Павла);

– Поселок Песочный, ул. Мельничная, 32 (купель расположена в отдельном здании у часовни прп. Серафима Саровского);

– Рыбацкий пр., 12, лит. А;

– Искровский пр., 11;

– Пр. Обуховской Обороны, 24;

– Пушкин, Колонистский пруд;

– Аптекарская наб., возле дома 8;

– Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 32;

– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15;

– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 109 (находится на территории Михайловки);

– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115;

– Пос. Лахта, ул. Береговая, 19;

– Ул. Ольховая, 2 (парк, озеро Долгое);

– Ул. Димитрова, 32, лит. А;

Предварительный список мест крещенских купаний на территории Ленинградской области: