Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Вчера, 12:15
0
Shdaria
816
Код вставки плеера

В Петербурге появился предварительный список мест крещенских купаний

0
 
 

В Петербурге во время крещенских купаний безопасность обеспечат спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи и полиция.

В Санкт-Петербурге уже с 17 января начнутся традиционные крещенские купания. На водоемах Ленинградской области, в местах массового купания, обеспечивать безопасность будут спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи, полиция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России По Ленобласти и Петербургу
 
В настаящее время известен список мест крещенских купаний на территории Ленинградской области, однако он все еще дополняется.
 
Предварительный список крещенский купания в Санкт-Петербурге:
 
В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 21;
– Никольская улица, 13;
– Береговая улица, 4а (напротив д. 84 по Большой Озерной улице);
– Поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217;
– Колпино, ул. Володарского, 42;
– Пересечение пр. Косыгина и ул. Передовиков (на территории храма святой равноапостольной Марии Магдалины);
– Малоохтинский пр., 52 (на территории блокадного храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте);
– Красное Село, ул. Красных Командиров, 6, корп. 6;
– Кронштадт, Тулонская аллея, 3;
– Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (озеро Разлив, возле храма святых апостолов Петра и Павла);
– Поселок Песочный, ул. Мельничная, 32 (купель расположена в отдельном здании у часовни прп. Серафима Саровского);
– Рыбацкий пр., 12, лит. А;
– Искровский пр., 11;
– Пр. Обуховской Обороны, 24;
– Пушкин, Колонистский пруд;
– Аптекарская наб., возле дома 8;
– Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 32;
– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15;
– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 109 (находится на территории Михайловки);
– Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115;
– Пос. Лахта, ул. Береговая, 19;
– Ул. Ольховая, 2 (парк, озеро Долгое);
– Ул. Димитрова, 32, лит. А;
 
 
Предварительный список мест крещенских купаний на территории Ленинградской области:
 

Всеволожский район.

-Щегловское СП, дер. Щеглова, Щегловский парк, пруд

-Куйвозовское СП, пос. Стеклянный, оз.Силанде

-Дубровское ГП,пос. Дубровка, ул.Советская д.38, купель у храма

-Заневское ГП, д. Кудрово, ул.Ленинградская, река Оккервиль

-Новодевяткинское СП, д. Новое Девяткино, водоем по ул. Озерная д. 4 

-Юкковское СП, д. Юкки, озеро Тохколодское

-Токсовское СП, пос.Токсово, ул. Лыжная д.16, купель на территории собора

-Колтушское СП, п. Воейково, озеро Безымянное

 Выборгский район

-Рощинское ГП, п. Рощино, левый берег реки Рощинка (за братским захоронением)

-Советское ГП, п. Советский, р-н, ул. Лесопарковая, порт Йоханнес

-Выборгское ГП, Выборгский з-в, набережная Адмирала Апраксина, д .2

-Первомайское СП, пос. Ленинское, река Сестра

-Полянское СП, п. Приветнинское, Финский залив, бухта Тихая

-Приморское ГП, г. Приморск, территория пирса "ВОСВОД"

Приозерский район

-Приозерское ГП, крепость Корела, озеро Вуокса

-Плодовское СП, п. Плодовое, озеро Отрадное 

-Кузнечнинское ГП, пгт. Кузнечное, озеро Ратное

-Сосновское СП, п. Сосново, озеро Лесное

-Мельниковское СП, п. Мельниково, озеро Вуокса

-Мичуринское СП, п. Мичуринское, озеро Мичуринское б/о "Отель – сад"

-Красноозерное СП, п. Красноозерное, озеро Красное

-Раздольевское СП, д. Раздолье, ул. Береговая, около д. № 1, озеро Волынское

-Ромашкинское СП, п. Саперное, озеро Саперное

Ломоносовский район

-Большеижорское ГП, п. Большая Ижора, ул.Зеленая, родник

-Лебяженское ГП, д. Гора-Валдай, озеро Гора-Валдай

Кировский район

-Путиловское СП, д. Петровщина, искусственный водоем

-Павловское ГП, в устье р. Мойки (р. Нева)

Сланцевский район

-Старопольское СП, д. Пенино, купель

Кингисеппский район

-Котельское СП, д. Пиллово, стационарная купель на роднике

-Усть-Лужское СП, 13-й км. дороги в д.Курголово, стационарная купель

 

-Ивангород, ул. Парковая, купель на Нарвском водохранилице

 

-Кингисеппское ГП, г. Кингисепп, стационарная купель на р.Луга

 

Лужский район

-Дзержинское СП, п. Дзержинского, озеро Череменецкое

 

-Толмачевское ГП, д. Красные горы, озеро Красногорское

-Лужское ГП, ж/д станция 131 км., база организации учебного процесса академии МТО

-Скребловское СП, озеро Череменецкое, Череменецкий мужской монастырь

 

Гатчинский район

-Вырицкое ГП, пос. Вырица, ул. Володарского, р. Оредеж

 

-Дружногорское СП, п. Дружная Горка, оз. Орлинское

-Сиверское СП, п. Сиверский, Большевская набережная

-Рождественское СП, деревня Рождествено, р.Оредеж

-МО "Город Коммунар", ул. Строителей, д.3а (купаля при храме)

-МО "город Гатчина", озеро Белое

 

Волосовский район

-Каложицкое СП, д. Каложицы, р. Хревица, Святой источник

 

Киришский район 

-Киришское ГП, г. Кириши, Волховская наб. 5, р. Волхов, на территории спасательной станции

-Будогощское ГП, д. Змеева Новинка, деревянная закрытая купель

 

Тосненский район

 

-Любанское ГП,  г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1а, р. Тигода (у храма Петра и Павла)

 

-Форносовское ГП, д. Мыза, пруд на территории храма

 

-Никольское ГП, г. Никольское, правый берег р. Тосна (у церкви во имя Страстотерпца царя Николая)

 

-Ульяновское ГП, дорога А 120, правый берег р. Тосна, у храма Святого Николая

 

-Тосненское ГП, г. Тосно, пр. Ленина, д. 64, за зданием Храма Иконы Божьей Матери,  река Тосна

 

Волховский район

-Пашское СП, д. Надкопанье, р. Косопаша, приход Храма Рождества Христова

 

-Потанинское СП, д. Самушкино, р. Воронежка, приход храма Сретения Господня

Лодейнопольский район

-Алеховщинское СП, д. Тервеничи, ул. Нагорная д.30, озеро Погоское

 

-Доможировское СП, пруд Святого Источника Введено-Оятского женского монастыря (закрытая купальня)

 

-Янегское СП, д. Старая Слобода, Свято-Троицкий Александра Свирский мужской монастырь

Подпорожский район

-Подпорожское ГП, ул.Красного флота, Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, закрытая купель

Тихвинский район

-Тихвинское ГП, г.Тихвин, оз. Сырково, (территория Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря)

 

 Бокситогорский район

-Пикалевское ГП, г. Пикалево, р.Рядань, района спортивного комплекса тропа «Здоровье»

 

-Большедворское СП, пос. Красный Броневик, оз. Дымское, (Антониево-Дымский мужской монастырь)

 

-Ефимовское ГП, п.Ефимовский, Тамбовский шлюз, р. Волченка

 

-Ефимовское ГП, с. Сомино, церковь Петра и Павла, р. Соминка

 
 
 
Теги: алреса крещенский купания , где купаться на крещение в петербурге 2018 год , где купели в петербурге , крещение в спб , крещенские купания , новости спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5