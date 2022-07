Представлен геймплей Resident Evil Village за Леди Димитреску

Ролик приурочен к выходу нового режима "Наемники".

Свежий трейлер компьютерной игры Resident Evil Village создатели посвятили новинкам режима "Наёмники" ((The Mercenaries). Они также показали геймплей за нескольких отрицательных персонажей проекта - Леди Димитреску и Карла Гейзенберга. Также пользователи по желанию смогут вжиться в роль Криса Редфилда. Они получат как минимум две добавленные локации, которые получили наименование Bloody Village и Bloody River.

Фото и видео: YouTube / Resident Evil