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Представлен геймплей Resident Evil Village за Леди Димитреску

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Ролик приурочен к выходу нового режима "Наемники".

Свежий трейлер компьютерной игры Resident Evil Village создатели посвятили новинкам режима "Наёмники" ((The Mercenaries). Они также показали геймплей за нескольких отрицательных персонажей проекта - Леди Димитреску и Карла Гейзенберга. Также пользователи по желанию смогут вжиться в роль Криса Редфилда. Они получат как минимум две добавленные локации, которые получили наименование Bloody Village и Bloody River.

Sony и Naughty Dog показали геймплей ремейка The Last of Us.

Фото и видео: YouTube / Resident Evil

Теги: resident evil village, геймплей, компьютерная игра, леди димитреску, обитель зла
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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