Михаил Машковцев: "Выборы в этом году скучные"

В ходе пресс-конференции в Доме журналиста представители предвыборных штабов Владимира Путина, Бориса Титова и Максима Сурайкина рассказали о том, как проходят выборы.
По словам представителя штаба Титова Андрея Закопаева, на участках работают 620 активистов, нарушений нет, а люди с удовольствием идут голосовать.
Представитель штаба Владимира Путина Максим Кабанов отметил высокую явку.
Нелестно о выборах отозвался представитель предвыборного штаба Сурайкина Михаил Машковцев. По его словам, выборы проходят скучно, а все и так знают, кто победит.
"Меня не особо интересует первое место, гораздо интереснее, кто будет на втором и третьем" - говорит Михаил Машковцев.
Коллега Машковцева, Александр Рахманин, рассказал, что на участках работают более 500 активистов. Он также отметил отсутствие нарушений.