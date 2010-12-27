Михаил Машковцев: "Выборы в этом году скучные"

Представители предвыборных штабов Владимира Путина, Бориса Титова и Максима Сурайкина рассказали о том, как проходит голосование.

В ходе пресс-конференции в Доме журналиста представители предвыборных штабов Владимира Путина, Бориса Титова и Максима Сурайкина рассказали о том, как проходят выборы.

По словам представителя штаба Титова Андрея Закопаева, на участках работают 620 активистов, нарушений нет, а люди с удовольствием идут голосовать.

Представитель штаба Владимира Путина Максим Кабанов отметил высокую явку.

Нелестно о выборах отозвался представитель предвыборного штаба Сурайкина Михаил Машковцев. По его словам, выборы проходят скучно, а все и так знают, кто победит.



"Меня не особо интересует первое место, гораздо интереснее, кто будет на втором и третьем" - говорит Михаил Машковцев.



Коллега Машковцева, Александр Рахманин, рассказал, что на участках работают более 500 активистов. Он также отметил отсутствие нарушений.