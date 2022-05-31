Представитель "Мираж Синема" объяснила, почему в кинотеатрах не показывают "пиратские" фильмы

Документов, разрешающих делать это легально, сейчас нет.

Стало известно, почему петербургские кинотеатры не показывают "пиратские" фильмы. По словам директора по маркетингу cети "Мираж Синема" Ирины Корневой, для этого нет соответствующей юридической базы.

Ранее депутаты выступили с предложением разрешить кинотеатрам показывать картины без лицензии.

Пока это только слова, голословные заявления, не закрепленные никаким юридически обоснованным актом: постановлением, законопроектом. Ирина Корнева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В регионах подобный опыт есть, кинотеатры решили показывать фильмы без лицензии, чтобы выжить, но это нелегально.

Корнева отметила, что не хочется портить отношения с кинопрокатными компаниями, которые ранее поставляли фильмы. Представитель "Мираж Синема" выразила надежду, что ситуация, которая сложилась в мире и стране, все-таки разрешится.

Ранее стало известно о том, что петербургские кинотеатры приостанавливают работу и переходят на работу по выходным.

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