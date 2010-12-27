Председатель ТСЖ в Петербурге обманом заставил жильцов оплачивать чужую электроэнергию

В Петербурге председатель ТСЖ снимал с жильцов средства за чужую электроэнергию.

Кировский районный суд вынес приговор председателю правления ТСЖ Александру Булкову. Мужчина признан виновным по статье за коммерческий подкуп. Информация поступила от представителя пресс-службы объединенных судов по региону.

Сообщается, что чиновника обвиняли в том, что он предоставил за дополнительную плату в 750 тысяч рублей арендатору ООО "Радуга" большую мощность электроэнергии, чем был должен. Жильцы о данной ситуации не имели представления. В результате им пришлось оплатить расходы организации.

Полученные нелегальным путем денежные средства Булков перевел на счет фирмы своих знакомых. Наличные выплаты председателю производились регулярно и порционно, в то время как компания имела возможность использовать “вклад” в качестве оборотных вложений.

За совершенное преступление злоумышленник получил условный срок и штраф в 2 миллиона 250 тысяч рублей. Подсудимый раскаялся в своих действиях. Также петербуржцу запрещается трудиться в жилищно-хозяйственных организациях в течение трех лет.