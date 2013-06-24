Власти Петербурга просят "Метрогипротранс" представить в декабре предпроект Орловского тоннеля

О проекте впервые заговорили еще в 2007 году

Власти Петербурга рекомендовали АО "Метрогипротранс" представить в декабре этого года предпроект Орловского тоннеля, сообщает "Фонтанка".

Такое "пожелание" содержится в протоколе, которое составили по итогам профильного совещания в Смольном в середине ноября. На неделе чиновники должны предоставить организации исходные данные для предпроекта. Уже в январе 2022 года в Петербурге должны внести изменения в Генеральный план.

О проекте впервые заговорили еще в 2007 году, когда губернатором Петербурга была Валентина Матвиенко. Однако в 2011 году вместо Орловского тоннеля Георгий Полтавченко решил построить зоопарк. Но и этот проект так и не реализовали в Петербурге. В конце октября этого года "Метрогипротранс" и Группа "ВИС" решили возобновить проект.

"Орловский тоннель" – один из самых амбициозных и обсуждаемых проектов правительства города. Он должен был соединить берега Невы в районе Смольной и Свердловской набережных. Проектом предусматривались два уровня и шесть полос для движения.

Фото: Piter.TV