  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Предприятия Петербурга смогут направить 90% своих расходов на научные разработки
Сегодня, 20:40
165
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Предприятия Петербурга смогут направить 90% своих расходов на научные разработки

0 0

Эти меры повысят конкурентоспособность компаний и снизят их зависимость от импортных поставок и разработок.

Петербургские предприятия могут направить 90% своих расходов на научные разработки. Изменения в законе "О налоговых льготах" направлены на поддержку предприятий, которые вкладывают собственные средства в передовые технологии и выпускают высокотехнологичную продукцию. Малый и средний бизнес может также воспользоваться новым инструментом, передают в пресс-службе Смольного 9 марта. 

По словам губернатора Петербурга, инвестиции предприятий в создание новых технологий увеличат количество рабочих мест. 
Так, изменения в законе "О налоговых льготах" снизят налоговую нагрузку на предприятия, а также дадут возможность реинвестировать средства в разработку и внедрение в производство результатов научных исследований. Эти меры повысят конкурентоспособность компаний и снизят их зависимость от импортных поставок и разработок.

Ранее мы сообщали, что организация "Ветеранов МВД, Афганской и Чеченской войн" сообщила о выселении из помещения на набережной Фонтанки. Организация не согласна с тем, что лишилась льгот. Между тем с каждым месяцем размер долга за аренду растет.

Фото: Piter.tv
 

Теги: изменения, инвестиции, компании, о налоговых льготах
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии