Предприятия Петербурга смогут направить 90% своих расходов на научные разработки

Эти меры повысят конкурентоспособность компаний и снизят их зависимость от импортных поставок и разработок.

Петербургские предприятия могут направить 90% своих расходов на научные разработки. Изменения в законе "О налоговых льготах" направлены на поддержку предприятий, которые вкладывают собственные средства в передовые технологии и выпускают высокотехнологичную продукцию. Малый и средний бизнес может также воспользоваться новым инструментом, передают в пресс-службе Смольного 9 марта.

По словам губернатора Петербурга, инвестиции предприятий в создание новых технологий увеличат количество рабочих мест.

Так, изменения в законе "О налоговых льготах" снизят налоговую нагрузку на предприятия, а также дадут возможность реинвестировать средства в разработку и внедрение в производство результатов научных исследований. Эти меры повысят конкурентоспособность компаний и снизят их зависимость от импортных поставок и разработок.

Ранее мы сообщали, что организация "Ветеранов МВД, Афганской и Чеченской войн" сообщила о выселении из помещения на набережной Фонтанки. Организация не согласна с тем, что лишилась льгот. Между тем с каждым месяцем размер долга за аренду растет.

Фото: Piter.tv

