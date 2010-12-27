Предприниматели Выборга обсудят вопросы реализации Национального проекта на территории Ленобласти

В ходе встречи планируется рассмотрение ключевых вопросов реализации Национального проекта на территории Ленинградской области, а также представление информации о мерах поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства и мероприятиях для физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, реализуемых на региональном уровне.

В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (далее – Национальный проект) и региональных проектов комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и Фонд "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" проводят выездную встречу с предпринимателями Выборгского района и физическими лицами, планирующими организацию предпринимательской деятельности.

В ходе встречи планируется рассмотрение ключевых вопросов реализации Национального проекта на территории Ленинградской области, а также представление информации о мерах поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства и мероприятиях для физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, реализуемых на региональном уровне.

Приглашаются все желающие принять участие в выездной встрече, которое состоится 12.07.2019г в 15-00 часов по адресу: г. Выборг, ул. Советская, д.12, каб.№ 18.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО